Stroom op Curacao is momenteel goedkoper dan in Nederland. Dat zegt Neysa Isenia, de chief financial officer van Aqualectra, tegen het Antilliaans Dagblad. De krant schrijft vandaag dat zo’n goedkope prijs lange tijd niet het geval was. Maar de lagere prijs op ons eiland is onder meer het gevolg van de overstap naar het goedkopere Marine Fuel Oil en het feit dat in januari van dit jaar een nieuw windpark in gebruik is genomen.

Aqualectra heeft vorig jaar 9 procent meer electriciteit verkocht dan in het jaar daarvoor. Wat drinkwater betreft, was in 2024 de omzet 4 procent hoger dan in 2023. Dat blijkt volgens de krant uit actuele cijfers die deze week bekend zijn gemaakt door Isenia.