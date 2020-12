Stroom wordt terug verwacht om zes uur

Aqualectra laat weten dat de stroom rond zes uur vanmiddag terug wordt verwacht. Aqualectra laat in een digitale persconferentie weten dat er een powerplant moest worden gedesinfecteerd, deze werd daarbij uitgezet. Op dit moment wordt de voorziening heropgestart. Aqualectra wil dat alles geverifieerd wordt voor de stroom er terug op wordt gezet, zodat het zeker is dat deze niet schommelt. Rondom vijf of zes uur vanmiddag wordt de stroom terug verwacht. Als eerste zullen het ziekenhuis, het vliegveld, de Taamskliniek en antennes van UTS en Digicel aan de beurt zijn. Om zes uur wordt er weer een update van Aqualectra verwacht.

Meer over aqualectra blackout curacao stroom