Stroomkabeldiefstal steekt weer de kop op

De diefstal van stroomkabels steekt weer de kop op. De afgelopen week hebben onbekenden twee keer toegeslagen in Rooi Santu. Daardoor zaten ongeveer honderd huizen zonder stroom. Dat meldt Aqualectra. Het nutsbedrijf betreurt de overlast die de diefstal veroorzaakt heeft bij de mensen thuis. Ook is Aqualectra onnodig op kosten gejaagd. Bovendien brengen de daders ook hun eigen leven in gevaar. Volgens het overheidsbedrijf kwam de roof van stroomkabels al een lange tijd niet meer voor op Curaçao. De incidenten zijn gemeld aan de politie. Daarnaast vraagt Aqualectra de hulp van de samenleving in bij het doorgeven van informatie over de incidenten. Iedereen die foto’s of video’s van de diefstal heeft wordt gevraagd deze op te sturen.

