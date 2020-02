Stroomstoring op het hele eiland

Aqualectra laat in een eerste reactie op de stroomstoring weten hard aan het werk te zijn om de stroom er weer op te krijgen. Als alles meevalt zouden alle belangrijke punten van Aqualectra over een uur weer van stroom voorzien zijn. Daarna zal de rest van de stroom weer ingeschakeld kunnen worden. Om 11.30 staat er een persbriefing gepland waarin Aqualectra meer informatie geeft over de situatie.

Het gaat om een algehele blackout op Curaçao. De stoplichten werken niet en alleen bedrijven met een generator hebben nu nog stroom. Op Facebook laten enkele mensen dat de generator van het ziekenhuis alleen niet werkt. Darick Jonis, directeur van Aqualectra, laat weten dat de oorzaak van de storing, spanningsschommelingen in het stroomnet zouden zijn.