Studenten Bonaire welkom op UoC voor opleiding toerisme

Studenten uit Bonaire zijn van harte welkom om op de campus van de UoC te verblijven om de opleiding Tourism and Hospitality te kunnen volgen. De Universiteit van Curaçao Dr Moises Da Costa Gomez en de Tourism Corporation Bonaire zijn een samenwerking aangegaan op Bonaire om lokale talenten aldaar te ontwikkelen in de toeristische en hospitality sector. Het idee is om de algemene kennis te upgraden naar en aan te vullen met kennis HBO-niveau. Bonaire verwacht een enorme groei in het toerisme, en daarvoor is goed opgeleid personeel geen overbodige luxe.

