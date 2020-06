Studenten willen dat collegegeld wordt verlaagd

Studenten willen dat het collegegeld wordt verlaagd. Dat heeft de Stichting Save Our Youth Curaçao gemeld in een brief aan de premier en Minister van Onderwijs Eugene Rhuggenaath. De stichting legt uit dat veel mensen in een moeilijke financiële situatie zitten en daardoor het collegegeld niet kunnen opbrengen. Veel studenten kunnen niet rekenen op een een basisbeurs of een lening van DUO of andere partijen. De stichting wil niet dat de studenten worden vergeten tijdens de crisis.