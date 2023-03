Studentenhuis onterecht ontruimd

De overheid heeft in 2020 fout gehandeld door ruim 40 stagiairs op straat te zetten. Dat blijkt uit een vonnis. Op last van het multidisciplinaire team van MEO werd het studentenhuis aan de Telamonstraat 43 ontruimd. De eigenaar zou geen vergunning hebben gehad voor commercieel kamerverhuur. Ook zou het pand niet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften en klaagden buurtbewoners over parkeer-en geluidsoverlast. Op basis van deze punten had de overheid geen bevoegdheid om de studenten uit hun kamers te zetten. Voor ontruiming is namelijk de instemming van bewoners nodig en een beslissing van de rechter. Beiden ontbraken. Het land moet de studenten hun kamerhuur terugbetalen en een schadevergoeding betalen aan de eigenaar van het studentenhuis. Bij elkaar opgeteld zo’n 32.000 gulden.