Studentenhuis Telemonstraat officieel dicht

Telemonstraat 43 is officieel gesloten. Het studententhuis voldoet volgens de MEO niet aan verschillende veiligheidseisen. Ook zou er geen vestigingsvergunning zijn en geen bouwvergunning. Volgens de huisbaas zijn alle vergunningen in orde. Vrijdag werden de ruim 30 studenten in eerste instantie al op straat gezet, maar in overleg met MEO mochten zij enkele dagen blijven om een nieuwe verblijfsplaats te vinden. Inmiddels zit er een sticker op de poort dat het huis dicht is.