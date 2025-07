Subsidies voor initiatieven rond slavernijverleden zijn vanaf 11 augustus aan te vragen

Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties noemt vandaag in een persbericht het slavernijverleden ‘een pijnlijk, maar belangrijk onderdeel van onze gezamenlijke

geschiedenis’ in het Nederlandse Koninkrijk. Volgende maand start een nieuwe subsidieregeling voor maatschappelijke initiatieven rond het trans-Atlantisch slavernijverleden. Stichtingen kunnen dan subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan erkenning, herstel en bewustwording. Dit is een van de acties naar aanleiding van de excuses voor het Nederlands slavernijverleden. De regelingen voor zowel Europees Nederland als het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn vandaag gepubliceerd.

De eerste aanvraagronde start op 11 augustus 2025. Dan kunnen stichtingen subsidie aanvragen voor het versterken en professionaliseren van hun organisatie. 5.000 euro voor organisaties in Europees Nederland en 10.000 dollar voor organisaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De regeling loopt tot en met 2028 en bestaat uit acht aanvraagrondes voor vier verschillende subsidies. Vanaf de tweede ronde kunnen stichtingen ook subsidie aanvragen voor kleine projecten die bijdragen aan:

– het verwerven van een beter begrip van de doorwerking van het slavernijverleden en het tegengaan van de gevolgen van de doorwerking van het slavernijverleden in het heden;

– de verwerking van het slavernijverleden;

– het bevorderen van kennis en bewustwording over het slavernijverleden; of

– de erkenning en herdenking van het slavernijverleden.