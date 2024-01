Succesvolle editie Ride, Swim & Walk en Surf for the Roses

Gisteren vond de 18e editie van de Ride for the Roses Curaçao plaats. Meer dan zesduizend personen hebben meegedaan. Met een bijdrage van de sponsoren is er in totaal bijna 3 ton aan fondsen bijeengebracht. Dat geldt komt ten goede aan het Prinses Wilhelmina Fonds dat het gebruikt voor kankeronderzoek. Daarmee was het volgens de organisatie een succesvolle editie van Ride, Wim & Walk en Surf for the Roses.

Volgens de organisatie heeft de Curaçaose gemeenschap laten zien dat ze meeleven. Ruim 200 vrijwilligers hebben zich ingezet. Daarnaast is er geholpen door onder andere politie, medewerkers van het Rode Kruis, leden van Wild Hogs en vanuit het VKC, het Ministerie van Defensie, Citro, Kustwacht en veel anderen.