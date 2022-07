Sunayro Martina tekent bij Yankees

De Curaçaose jeugdspeler Sunayro Martina staat onder contract bij de New York Yankees. Gisteren heeft de honkballer zijn handtekening gezet onder de overeenkomst. In een korte tijd ontpopte hij zich tot een veelbelovende speler. In 2014 begon Martina met honkballen. Zes jaar later viel hij op bij internationale scouts. Vorig jaar verhuisde hij voor zes maanden naar de Dominicaanse Republiek. Het Caribische land is een ontmoetingsplek voor honkbalscouts van grote Amerikaanse clubs. Dat legde hem geen windeieren. Verder details over het contract met de Yankees zijn niet bekend.