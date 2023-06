Supermarkt moet schadevergoeding betalen

De rechter heeft bepaald dat Centrum supermarkt een vrouw van 66 jaar een schadevergoeding moet betalen van ruim 20.000 gulden. De vrouw viel in 2018 in de supermarkt en brak haar heup. Ze struikelde over planken die slordig op de grond waren gelegd na renovatiewerkzaamheden. Volgens de rechter had de supermarkt meer moeten doen om te voorkomen dat mensen gewond raakten in de supermarkt. De vrouw had 35.000 gulden schade geëist voor de medische kosten en andere onkosten en 50.000 gulden voor de schade die ze emotioneel had geleden.

