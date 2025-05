Surinaamse oud-president Jules Wijdenbosch (83) overleden

De Surinaamse oud-president Jules Wijdenbosch is op 83-jarige leeftijd overleden. President Santokhi heeft vandaag zijn overlijden bevestigd. Wijdenbosch had in Amsterdam gestudeerd en was vakbondsleider voordat hij politiek actief werd. Hij sloot zich aan bij de Nationale Democratische Partij van Desi Bouterse. Van 1987 tot 1988 was hij premier. Een paar jaar later was hij korte tijd vicepresident onder president Johan Kraag. Tussen 1996 en 2000 was hij president van Suriname.

Na zijn presidentschap verliet hij de politiek niet. Tot 2010 was hij lid van de Nationale Assemblée, het parlement van Suriname. Toen Bouterse in 2011 verkozen werd tot president werd Wijdenbosch zijn adviseur. President Santokhi heeft aangekondigd dat Wijdenbosch een staatsbegrafenis krijgt.