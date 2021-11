Surinam Airways biedt vluchten op afbetaling aan naar Curaçao en Bonaire

Om vakantie makkelijker mogelijk te maken biedt de Surinaamse luchtvaartmaatschappij Surinam Airways vluchten op afbetaling aan. Die leningen zijn rentevrij en dienen in vier termijnen betaald te worden. Vanaf de airport van Paramaribo vertrekken Surinam Airways-vluchten naar Amsterdam, Aruba, Curaçao en Bonaire. Voor de eerste 100 reizigers die gebruik maken van de afbetalingsoptie is een extra koffer in het ruim gratis.