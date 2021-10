Suriname bereikt vaccinatiegraad van 50%

Suriname heeft een vaccinatiegraad van vijftig procent bereikt. Dat is gelijk aan ruim 247.000 mensen die ten minste één prik hebben gehad. Zo melden Surinaamse autoriteiten. Bijna 41 procent van de Surinamers is volgens de autoriteiten volledig gevaccineerd. Het tempo waarin er wordt gevaccineerd is volgens deskundigen in het land nog niet hoog genoeg. Om dat te verhogen gaan medewerkers van de gezondheidsdiensten de wijken en buurten in om voorlichting te geven. Volgens het hoofd van het Nationaal Coördinatie Team in Suriname is bijna de helft van de verpleegkundigen in het ziekenhuis niet tegen corona gevaccineerd. Het aantal positief geteste mensen in het land is in de afgelopen dagen gedaald.

