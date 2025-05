Suriname gaat zondag naar de stembus met nieuw kiesstelsel

Suriname gaat zondag naar de stembus. De 400.000 kiesgerechtigde Surinamers hebben te maken met een nieuw kiesstelsel, dat de zetels representatief verdeelt. Voorheen was er een stelsel waarbij minder stemmen nodig waren voor zetels uit dunbevolkte regio’s. Bij deze verkiezingen is voor het eerst overal hetzelfde aantal stemmen nodig voor een zetel. Verder valt op dat voor het eerst in 45 jaar de overleden oud-president Desi Bouterse geen rol speelt in de verkiezingen.

Correspondente Nina Jurna schrijft vandaag in de Nederlandse krant NRC: “Zeker nu het Zuid-Amerikaanse land verwacht sterk te gaan profiteren van olievondsten voor de kust, hebben Surinamers hoop gekregen op een betere toekomst. Ze koesteren ook wantrouwen jegens de politieke klasse: is die in staat verantwoord om te gaan met de aanstaande olierijkdom?”