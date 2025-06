Suriname geeft diep in extra tijd eerste duel Gold Cup uit handen tegen Costa Rica

Suriname heeft de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Gold Cup verloren van Costa Rica: 4-3. De ploeg van Stanley Menzo kwam verrassend terug van een 2-0 achterstand en leek met 3-3 gelijk te spelen dankzij doelpunten van Gyrano Kerk, Richonell Margaret en Shaquille Pinas. Maar in de dertiende minuut van de blessuretijd maakte Manfred Ugalde uit een strafschop de winnende goal voor Costa Rica. De Gold Cup is afgelopen weekend begonnen. Curaçao speelt morgen haar eerste wedstrijd tegen El Salvador in San José.