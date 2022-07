Suriname heft entry fee

Curaçaoënaars die naar Suriname reizen moeten vanaf vandaag 25 dollar entree betalen. Het land heeft een nieuwe entry fee geïntroduceerd. Deze nieuwe maatregel vervangt het visumplicht bij familiebezoek en toeristische doeleinden. Voor Curaçaose reizigers is dit nadelig. Inwoners van Curaçao hoefden geen visum aan te vragen. In tegenstelling tot reizigers die in Nederland wonen. Zij betalen overigens 25 euro om Suriname binnen te komen. Passagiers kunnen de fee op de luchthaven betalen.