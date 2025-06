Suriname neemt met doelpuntloos gelijkspel afscheid van Gold Cup

Suriname houdt één punt over aan het Gold Cup-avontuur in Amerika. De ploeg van bondscoach Stanley Menzo slaagde er in het derde groepsduel niet in om te winnen van een tiental uit de Dominicaanse Republiek. Aan kansen had Suriname geen gebrek. Maar hoewel de tegenstander snel een rode kaart kreeg, werd er in de wedstrijd door Suriname niet gescoord. Het eindigde in een 0-0. Voor het team is het een grote domper. Suriname had hoge verwachtingen van het toernooi.

Het team van bondscoach Stanley Menzo verloor echter achtereenvolgens van Mexico en Costa Rica. Daarna was al duidelijk dat ze niet meer de kwartfinale konden bereiken. De wedstrijd tegen de Dominicaanse republiek ging vooral om de eer.