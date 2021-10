Suriname overweegt vaccinatieplicht

Suriname overweegt om een vaccinatieplicht in te voeren in verband met de coronapandemie. Als de vaccinatiegraad laag blijft, wordt de verplichting overwogen, aldus de gezondheidsautoriteiten in het land. Wel wordt er al gewerkt aan de voorbereiding van een wet voor de vaccinatieplicht. Suriname wil voorkomen dat zij terecht komen in dezelfde situatie als India en Braziliƫ. Ongeveer de helft van degenen die in aanmerking komen voor vaccinatie heeft de eerste prik ondertussen gehad, 38 procent heeft twee prikken gehad. Het land heeft ondertussen meer dan 1000 doden door corona geregistreerd.

