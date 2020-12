Suriname sluit luchtruim

Suriname heeft het luchtruim gesloten voor commerciële passagiersvluchten. Er mogen alleen nog vrachtvluchten worden uitgevoerd. De Surinaamse overheid voerde het vliegverbod in vanwege het toenemende aantal coronagevallen in het land. Ook binnenlands zijn er strenge maatregelen genomen. Zo moeten ook de horeca, sportscholen en kappers in Suriname dicht. Dat meldt de website luchtvaartnieuws.nl.

“De KLM voert wel vrachtvluchten uit waarop alleen repatriëringspassagiers worden toegelaten”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Nederlandse kabinet adviseert zeer dringend om niet naar het buitenland te reizen tenzij strikt noodzakelijk. Reizigers die vanuit Suriname terugkomen in Nederland moeten tien dagen in thuisquarantaine. Tussen Suriname en Curaçao is er geen luchtverkeer.