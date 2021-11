Bierbrouwer Heineken gaat miljoenen euro’s investeren in de brouwerij in Suriname. De afgelopen 66 jaar was het voor bierbrouwers in het land niet toegestaan om meer dan 20 miljoen liter per jaar te produceren maar dankzij nieuwe wetgeving wordt dat nu wel mogelijk. De brouwers in Suriname zijn van plan om na de uitbreiding ook bier te gaan exporteren naar Curaçao. Het plan is om 50 miljoen liter per jaar te brouwen.