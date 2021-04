Surinamers krijgen twee weekenden lockdown voor de kiezen

Nu de derde golf van besmettingen een feit is, grijpen de Surinaamse autoriteiten weer naar het middel van de weekend lockdown. De komende twee weekenden zal in Suriname een uitgaansverbod gelden van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur. Dat heeft waarnemend minister van Volksgezondheid Krishna Mathoera maandagavond bekendgemaakt. Sinds kort is vastgesteld dat Suriname ook te maken heeft met de meer besmettelijke varianten van het coronavirus. Daardoor dreigen de besmettingscijfers op te lopen. En dat kan het gezondheidssysteem volgens directeur Rakesh Sukul van het ministerie van Volksgezondheid niet aan. “Het Surinaamse gezondheidssysteem is zeer fragiel”, zo zegt hij.

Ook wat betreft het vaccineren zal het de komende weken spannend worden, meent Sukul. In totaal moeten er in Suriname ruim 400.000 mensen twee prikken krijgen. Tot nu toe hebben ongeveer 30.000 mensen hun eerste prik gehad en zijn er nog ruim 40.000 doses over. Hoe deze ingezet gaan worden hangt onder andere af van nieuwe leveringen. “Helaas weten we nog niet of en wanneer we weer nieuwe vaccins krijgen”, aldus Sukul.