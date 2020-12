Suzette kan eindelijk weer samen met haar dochter eten

Zo’n twee maanden geleden brak de hel op aarde los voor Suzette. Ze kreeg een telefoontje dat haar dochter bij een heftig verkeersongeluk was betrokken. Ze overleefde het, maar lag in kritieke toestand in het CMC. Sindsdien revalideert ze bij de SGR groep. Dit weekend mocht ze voor het eerst weer doorbrengen bij haar moeder, zondagavond moest ze weer terug naar de kliniek. Haar collega Jeniffer wenste een fijn feestmaal voor deze kortstondige reunie. Vlak voordat de avond viel verrasten wij moeder en dochter met een heerlijk feestmaal van Op = Op.