SVB en de Apothekersvereniging maken nieuwe afspraken

De SVB en de Vereniging van Apothekerseigenaren gaan om de tafel zitten. Doel is tot nieuwe afspraken te komen in het kader van de hervormingen en de bezuinigingen in de gezondheidszorg. De SVB wil korten op medicijnen. Terwijl de apothekers juist een hogere receptregelvergoeding willen. Binnen dit spanningsveld proberen ze nu tot nieuwe afspraken te komen. De SVB stuurt uiterlijk 15 juli een concept zorgovereenkomst naar de apothekersvereniging. Op hun beurt zullen de apothekers uiterlijk 1 juli de concept berekeningen aanbieden. Op 31 augustus worden de resultaten van de gesprekken en onderhandelingen gepresenteerd aan de minister van Gezondheid.

Meer over apotheken bezuinigingen medicijnen SVB vae zorgafspraken