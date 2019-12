De Sociale Verzekeringsbank SVB gaat per jaar 176 miljoen gulden uitkeren aan het nieuwe Curaçao Medical Center. Daarnaast wordt er jaarlijk een vast bedrag van meer dan 15 miljoen gulden uitgekeerd voor de vergoeding van specialisten. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. Het oude Sehos had een budget van 134 miljoen gulden per jaar