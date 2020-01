De Sociale Verzekeringsbank SVB heeft per 1 januari een College Medische Uitzendingen in het leven geroepen. Dit adviserende orgaan oordeelt volgens het Antilliaans Dagblad over medisch onderzoek of medische behandeling in het buitenland. Daarbij gaat het om de vraag of uitzending naar het buitenland ‘aanzienlijke gezondheidswinst oplevert’.