SVB trekt aan kortste eind

De SVB kan niet eenzijdig bepalen wat medisch specialisten maximaal per jaar mogen verdienen. Dat zegt het hof. Er is namelijk geen wet die dat mogelijk maakt. Medisch specialisten Arthur Liqui Long en Earl Esseboom kregen eerder gelijk van de rechter. SVB is toen in hoger beroep gegaan. Zonder succes. Met het zogenoemde productieplafond wil SVB de kosten van de gezondheidszorg verlagen. SVB is wel bevoegd om financiële afspraken te maken met de medisch specialisten in een zorgcontract. Deze onderhandelingen zijn nog gaande.