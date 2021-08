SVB verrast over Facebookberichten minister van Financiën

De Sociale Verzekeringsbank is nogal verrast door de felle kritiek die Minister van Financiën Javier Silvania heeft geuit op Facebook. Zo schrijft de Amigoe. In een gesprek met de krant zegt de SVB dat er na het indienen van het verslag geen overleg is geweest met de minister. De SVB was verbaasd dat de minister vervolgens via social media reageerde op het verslag. Volgens de woordvoerder klopt het door de minister genoemde salaris van SVB-directeur Philip Martis ook niet.