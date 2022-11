Taakstraf voor frauderende Soaw-medewerker

Een Soaw-medewerker is veroordeeld voor het snoepen uit de Covid-steunpot. De 33-jarige man heeft 140.000 gulden ontvreemd. Het geld was bestemd voor personen die vanwege de pandemie werkloos zijn geraakt. De ambtenaar heeft het geld uitgegeven aan etentjes in restaurants, sieraden en kleding. Maar ook aan nieuwe meubels en bouwmaterialen. Het OM eiste een celstraf van 30 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk. De rechter legde een lagere straf op, namelijk zes maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar. De ex-Soaw-medewerker moet zich ook melden bij de reclassering en mag vijf jaar niet voor de overheid werken. Ook moet hij 126.000 gulden terugbetalen aan zijn voormalige werkgever.

