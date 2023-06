Taakstraf voor schietgrage politieagent

De agent die vorig jaar schoten loste op een ongewapende inbreker is veroordeeld. De rechter heeft hem een voorwaardelijke taakstraf van 24 uur en een proeftijd van 1 jaar opgelegd. De agent handelde in strijd met het wetboek van strafrecht. Gericht schieten op een verdachte is slechts toegestaan als de verdachte gewapend is of een gevaar vormt. Ook mogen politieagenten hun dienstwapen gebruiken als verdachten strafbare feiten hebben begaan waar een celstraf van 4 jaar of langer op staat. Dat was hier niet het geval. Vandaar de veroordeling voor zware mishandeling. De inbreker moest een operatie ondergaan en de revalidatie van zijn knie zal zo’n vier jaar duren.