Tambúzanger doodgeschoten

Op kerstdag is een 20 jarige man doodgeschoten op Seru Fortuna. Het slachtoffer was een bekende tambúzanger. Kort na de schietpartij heeft een verdachte zich gemeld bij de politie. De man gaf aan een vriend te zijn van het slachtoffer en probeerde het wapen van hem af te makken. De pistool zou in de worsteling af zijn gegaan. De man is aangehouden. In het kerstweekend was er ook een schietpartij bij Alaska snack in Parera. Een Jamaicaanse man werd door vanuit een rijdende auto door het hoofd geschoten. Hij is voor behandeling naar het CMC gebracht.

Meer over overleden schietpartij tambú