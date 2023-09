Tania Kross wint Johannes Vermeer-prijs

De Johannes Vermeerprijs dit jaar is toegekend aan Tania Kross. De Curaçaose mezzosopraan ontvangt de prijs vanwege haar toonaangevende internationale zangcarrière en de vernieuwende wijze waarop zij opera breed toegankelijk maakt en een uiteenlopend publiek aanspreekt, verbindt en inspireert. De Nederlandse staatsprijs voor de kunsten bestaat uit 100.000 euro. De winnaar kan het bedrag besteden aan een speciaal project binnen het eigen werkterrein. De Nederlandse regering heeft de prestigieuze prijs in 2008 ingesteld om uitzonderlijk artistiek talent te eren en te stimuleren. Op maandag 20 november wordt de prijs in Amsterdam uitgereikt door de staatssecretaris van Cultuur en Media.

Eerdere winnaars zijn Arnon Grunberg, Natasja Kensmil, Rineke Dijkstra, Ivo van Hove, Janine Jansen, Iris van Herpen, Steve McQueen, Michel van der Aa, Irma Boom, Rem Koolhaas, Marlene Dumas, Erwin Olaf, Alex van Warmerdam en Pierre Audi.