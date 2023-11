Tania Kross wint oeuvre-prijs Woman of the Year Award

De sterren staan momenteel goed voor Tania Kross. De Curaçaose mezzosopraan heeft gisteren de Harper’s Bazaars Woman of the Year Oeuvre Award gewonnen. De jury prijst haar vanwege haar toonaangevende internationale zangcarrière, en de vernieuwende wijze waarop ze opera breed toegankelijk maakt. Ze verbindt en inspireert, onder meer in grote zalen als Ahoy en de Ziggo Dome. Het Nederlandse magazine ziet in Tania een rolmodel. Dit jaar viert ze haar 25e-jubileum als zangeres. Onlangs is ook de prestigieuze Johannes Vermeerprijs, de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten, aan haar toegekend.