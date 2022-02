Boze taxichauffeurs mogen niet meer protesteren in bijzijn van toeristen. Dat is een van de uitkomsten van het overleg dat minister Cijntje gisteren had met taxibedrijven en de haven. Er komt ook een werkgroep waar de taxichauffeurs terecht kunnen met hun zorgen. Vorige week blokkeerden boze taxichauffeurs de uitgang van de Megapier toen cruisetoeristen alleen in tourbussen op excursie mochten. De kapitein wilde daarmee een bubbel creëren om besmettingen tegen te gaan. Minister Cijntje zei dat zo’n bubbel ook niet meer toegestaan is.

