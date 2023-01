Te weinig geld naar vervolging, gevangenis en criminaliteitspreventie

De afgelopen jaren is er extra geld geïnvesteerd in de opsporing en berechting van zware criminaliteit. Dat leidde tot spraakmakende rechtszaken. Aan de andere kant wordt er te weinig geïnvesteerd in de vervolging, de gevangenis, reclassering en ook in de preventie van criminaliteit. Dat heeft hofpresident De Kort deze week verteld aan de Raad van State. Een delegatie van het Nederlandse adviesorgaan is op werkbezoek en sprak met de justitiële keten op Curaçao. Om de veiligheid te verbeteren moet de hele justitiële keten aandacht krijgen. Daar is begrip voor vanuit de Raad van Advies.