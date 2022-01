Tekort aan notarissen

Notarissen hebben het veel te druk. Dat komt omdat er te weinig kandidaat-notarissen zijn op het eiland, slechts 10. Daardoor moet er werk afgestoten worden en wachten klanten lang. PNP-statenlid Corrine Djaoen-Genaro heeft hierover een brief gestuurd aan premier Pisas. Daarin vraagt ze of advocaten niet bepaalde taken kunnen overnemen. En of de standplaatsen niet uitgebreid kunnen worden. Het is niet aantrekkelijk om kandidaat-notaris te worden. De salarissen zijn te laag en kans om notaris te worden is erg klein. Dat maakt ook dat studenten Notarieel Recht niet geïnteresseerd zijn om terug te keren.

