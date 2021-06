Tekort van 10 miljoen gulden in juni

Curaçao heeft deze maand niet meer genoeg geld om aan de kosten te voldoen. Dit betekent dat ambtenarensalarissen, de zorg en onderstand eigenlijk niet meer bekostigd kunnen worden. Dat heeft minister van Financiën Javier Silvania bekendgemaakt in een persconferentie. Door de lockdown zijn de inkomsten flink gedaald en de kosten hoog opgelopen. Het is vijf voor twaalf aldus de minister. Er moet nu zo snel mogelijk worden gehandeld om toch tot een akkoord te komen met Nederland volgens Silvania. In de verdere prognose van dit jaar zou het tekort oplopen tot ruim een half miljard gulden in december.