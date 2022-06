Telefoon Aqualectra roodgloeiend

Nutsbedrijf Aqualectra kreeg gisteren ruim 720 telefoontjes binnen. Daarvan werd minder dan de helft afgehandeld door een callcentermedewerker. Slechts 317 bellers kregen een telefonist aan de lijn. De meeste telefoontjes kwamen tussen zes en acht uur ‘s avonds binnen. Aqualectra kampte tijdens het dreigende noodweer met verschillende storingen. De stroom viel uit in onder andere Saliña, Dominguito en Koraal Specht. Ook was er sprake van een storing in de waterlevering in Sta. Maria. Voor negen uur ‘s avonds waren al deze storingen opgelost.