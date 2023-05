Het Rode Kruis heeft de hulp van de samenleving nog. Er is nog een half miljoen nodig om de bouw van het multifunctionele centrum af te ronden. Dat bedrag wordt zondag via een radio-telethon opgehaald. Midden in de pandemie werd de opslagplaats van het Rode Kruis in as gelegd. 210 voedselpakketten gingen daarbij in vlammen op. Het nieuwe onderkomen verrijst in Suffisant. Vorig jaar juni werd de eerste steen gelegd.