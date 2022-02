Afgelopen dag zijn wederom twee mensen overleden aan de gevolgen van covid-19. Het aantal patiënten dat aan corona is overleden is daarmee op 258 gekomen. Een patiënt overleed thuis en de ander in een verzorgingstehuis. Er liggen nog acht patiënten vanwege Covid-19 in het ziekenhuis. Zes van hen liggen op de intensive-care.