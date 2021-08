Tenminste 1 dode door orkaan Ida

Tenminste een persoon is om het leven gekomen door orkaan Ida, die gisteren bij de Amerikaanse staten Louisiana en Mississippi aan land kwam. Zeker een miljoen mensen zaten zonder stroom en veel mensen hebben hun huizen verlaten uit angst voor overstromingen. Bij het aan land komen zwakte Ida af van orkaan tot een tropische storm, maar zorgde die nog steeds voor schade.

Beelden: KHOU 11

Orkaanseizoen

Het orkaanseizoen duurt van 1 juni tot 1 november. Storingen komen vanuit West-Afrika via de Atlantische Oceaan onze kant op. In sommige gevallen groeien die uit tot tropische storm of orkaan. De meeste gaan richting de bovenwindse eilanden en het zuidelijke deel van de VS. Heel af en toe bereikt een tropische storm Curacao.