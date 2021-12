In het Nationaal Archief in Den Haag is een tentoonstelling over Curaçao geopend. De tentoonstelling combineert archiefstukken over het eiland met verschillende visies van nu. Tien lokale kunstenaars hebben daar aan meegewerkt. Documentairemaker Selwyn de Windt heeft verschillende mensen geïnterviewd en gefotografeerd. De tentoonstelling is tot oktober 2022 te bezoeken.