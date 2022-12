Terecht ontslag ADC-analist

Het ontslag op staande voet van een senior analist bij landslaboratorium ADC is terecht. Dat is ook in hoger beroep geconstateerd. De vrouw sjoemelde met testformulieren voor wateranalyse. Zo betaalden klanten voor testen die niet zijn uitgevoerd. Volgens het hof had de vrouw onvoldoende oog voor het belang van de klanten. Bovendien hadden de afnemers erop moeten kunnen vertrouwen dat het ADC naar waarheid rapporteert. Wat ze deed is daarbij gevaarlijk. Lokale watervervuiling kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en het milieu aantasten. Daarom zijn wateranalyses belangrijk.