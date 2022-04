Terecht ontslag hoofd brandweer

Edmiro Anita keert niet terug bij de Brandweer. Het brandweerhoofd wordt eervol ontslagen na 31 jaren in dienst van de instelling. Dit heeft de rechter deze week bepaald. Anita spande de zaak aan tegen de regering, maar verloor. Het hoofd van de brandweer moest vanwege belangenverstrengeling opstappen. Anita zou samenwerken met het beveiligingsbedrijf van zijn zoon dat een totaalpakket aanbiedt op het gebied van brandveiligheid. Het bedrijf was betrokken bij alle grote projecten, Anita kon nog in overheidsdienst blijven, maar hij weigerde een eerder aangeboden overplaatsing. Ook ging hij niet in op het bod voor een vervroegd pensioen. Anita is het oneens met de uitspraak en gaat in hoger beroep.

Meer over brandweer edmiro anita