Terughaalactie ongewassen spinazie van Jumbo vanwege bacterie

De Nederlandse supermarktketen Jumbo roept zakken spinazie terug. Deze zakken kunnen de STEC-bacterie bevatten. Dit is een soort E.coli. Mensen die dit binnenkrijgen, kunnen er ziek van worden. Dat meldt het ministerie van GMN. De bacterie kan met name gevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Mensen die deze spinazie in huis hebben kunnen deze beter weggooien. Het gaat om de Jumbo Spinazie Ongewassen 450 gram en de Jumbo Spinazie Gewassen 600 gram. De zakken van 450 gram hebben de code 8711715882363 en die van 600 gram 8718452309870. Overigens verloopt de houdbaarheidsdatum morgen.