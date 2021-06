Test voor Nederlandse reizigers gratis in juli en augustus

Reizigers die in juli of augustus vanuit Nederland naar het buitenland reizen kunnen zich gratis laten testen. Zo is vrijdagavond bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de wens van de Kamer om gratis testen voor reizigers mogelijk te maken. De gratis testen zijn bedoeld voor reizigers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn en zich deze zomer voorafgaand aan hun reis naar het buitenland moeten laten testen. Voor Curaçao geldt dat reizigers nog steeds voor vertrek en na aankomst in het bezit moeten zijn van een negatieve PCR- en antigeentest.