The Ritz Village verandert van eigenaar

De Corendon groep neemt The Ritz Village in Scharloo over. Dat meldt het AD. Tussen nu en december vindt de verkoop plaats. Het complex bestaat uit hotelkamers, een hostel, appartementen en suites. Eigenaar is Hans Robben, die 19 jaar geleden het hotelproject begon. Corendon beschikt al over meerdere hotels op het eiland, waaronder het all-inclusive resort op Rif (dat uitbreidt) en Livingstone in Jan Thiel. Per 3 november start de Nederlandse reisorganisatie van Atilay Uslu ook met het aanbieden van rechtstreekse vluchten tussen Schiphol en Hato.