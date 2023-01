The Winery wint hoger beroep

Eindelijk gerechtigheid voor The Winery Curaçao. Deze week won het bedrijf de hoger beroepszaak tegen Curaçao Airport Holding. Het overheidsbedrijf heeft onrechtmatig gehandeld tegen de lokale wijngaard. De wijnmakerij krijgt daarom een schadevergoeding. Ook moet Curaçao Airport Holding alle kosten van de rechtszaak betalen. In 2014 startte The Winery op landgoed Hato een wijngaard. Na drie oogsten werd het contract eenzijdig door het overheidsbedrijf opgezegd en moest The Winery noodgedwongen stoppen met haar activiteiten. Dit leidde tot het einde van de productie van de Dushi Corá en Dushi Blanku wijnen. De initiatiefnemers hebben inmiddels een doorstart gemaakt op Aruba. Op 7 maart vindt daar de officiële opening plaats.