“Thuistesten leidt tot onderschatting”; oversterfte door covid-19

“Doordat veel mensen thuis covid-tests doen, lijkt het of het beter gaat met covid”. Dat zegt epidemioloog Izzy Gerstenbluth vandaag tijdens de persconferentie. In de officiele testcijfers is een daling te zien van het aantal besmettingen. Dat komt mede doordat veel mensen nu thuis een test afnemen. Daarnaast zijn de symptomen van de omicron variant van het virus minder sterk, waardoor niet alle besmettingen worden opgemerkt, aldus Gerstenbluth. De epidemioloog waarschuwt voor teveel optimisme.

Daarnaast overlijden er meer mensen door omicron dan tijdens eerdere besmettingsgolven. Volgens Gerstenbluth is omicron minder dodelijk – een half procent van de patienten overlijdt – maar in absolute aantallen overlijden er meer mensen, omdat meer mensen ziek worden: een half procent van 10.000 besmette mensen komt neer op vijftig sterfgevallen.

Daarnaast waarschuwt Gerstenbluth dat veel kwetsbare groepen niet voldoende bescherming hebben door vaccinatie. Nog geen 30 procent van alle ouderen heeft momenteel een boostershot gehaald.